В Харькове сообщили о повреждениях инфраструктуры после взрывов
В Харькове повреждена инфраструктура, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.
По его словам, в городе также есть пострадавшие. Ранее он сообщил, что в Харькове прозвучала серия взрывов. Кроме того, Синегубов доложил об ударе по городу Люботино, в результате которого ранения получили три человека.
Корреспондент «Укринформ» сообщил о шести взрывах и столбах дыма в Харькове.
В регионе объявлена воздушная тревога. Всего предупреждение действует в шести областях Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
31 августа глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что российские военные улучшили позиции в городе Волчанске в Харьковской области. По его словам, в городе ежедневно происходят «позиционные бои».
В начале июля украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов Волчанской общины, расположенных в 20–30-километровой зоне от границы с Россией.
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