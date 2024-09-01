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Политика ,  
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В Харькове и Сумах вновь прогремели взрывы

В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов написал о двух пострадавших, повреждении инфраструктурного объекта и нескольких домов.

Позднее взрыв прогремел в Сумах, написало издание «Общественное». В областной военной администрации заявили, что повреждены зерновозы, один человек погиб, четверо ранены.

В Харькове и Сумах прозвучали взрывы
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Днем 31 августа в Сумах, Харькове и Киеве также прозвучали взрывыв столичном регионе была объявлена воздушная тревога.

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