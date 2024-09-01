В Харькове и Сумах вновь прогремели взрывы
В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов написал о двух пострадавших, повреждении инфраструктурного объекта и нескольких домов.
Позднее взрыв прогремел в Сумах, написало издание «Общественное». В областной военной администрации заявили, что повреждены зерновозы, один человек погиб, четверо ранены.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Днем 31 августа в Сумах, Харькове и Киеве также прозвучали взрывы, в столичном регионе была объявлена воздушная тревога.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят