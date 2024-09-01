 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Дуда вновь потребовал репарации от Германии

Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Global Look Press)

Президент Польши Анджей Дуда вновь потребовал репараций от Берлина за причиненный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом сообщает Bankier.pl.

«Мы простили, хотя помним, хотя боль есть, хотя все время есть еще десятки тысяч тех, кто был лично ранен немцами. <...> Прощение и признание вины — это одно, а возмещение ущерба — другое. И этот вопрос все еще не решен и никогда не решался в течение 80 лет, считая весь период Второй мировой войны», — сказал президент на мероприятии, приуроченном к годовщине начала войны.

Он также добавил, что если «кто-то кому-то причинил вред, то он должен понести очевидные последствия, в том числе в виде восстановления до прежнего состояния или выплаты такой суммы, которая позволит это сделать».

Суд в Гааге призвал Израиль к выплате репараций Палестине
Политика
Фото:Dawoud Abu Alkas / Reuters

Польша не впервые поднимает вопрос о репарациях, которые должна выплатить Германия. Так, в 2022 году глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от ФРГ 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). По его словам, сумма подсчитана «самым консервативным методом» и могла бы быть и больше.

Позднее, 14 сентября, польский сейм (нижняя палата парламента) одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить компенсации. Однако, кроме Германии, в документе говорится, что Польша понесла ущерб и от действий СССР.

Среди событий, которые привели к «ущербу», в документе были перечислены «советская оккупация», репрессии, ссылки поляков в Сибирь и «массовые убийства польских граждан, в том числе Катынский расстрел».

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Анджей Дуда Польша Германия Вторая мировая война
Материалы по теме
Польша пообещала добиться репараций с Германии
Политика
В Польше допустили требование репараций от России
Политика
Германия отказалась вести переговоры с Польшей по военным репарациям
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
В городе-спутнике Владивостока решили построить «Парк советского периода»Экономика, 16:29
Песков назвал жестким разговор Путина и Байдена по телемосту в 2021 годуПолитика, 16:12
Глава «Самбо-70» сообщил, что Валиева будет работать на «Первом канале»Спорт, 16:11
Дуда вновь потребовал репарации от ГерманииПолитика, 15:48
В Белгороде восемь человек пострадали в результате атаки ВСУПолитика, 15:37
В Кремле не увидели шанса для Трампа за сутки решить конфликт на УкраинеПолитика, 15:07
Ynet сообщил о пулевых ранениях на телах погибших в Газе заложниковПолитика, 14:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в Газе россиянинаПолитика, 14:56
МЧС опубликовало видео с места крушения Ми-8Т на КамчаткеОбщество, 14:45
Песков заявил, что Европа «зашлась в конфронтационном экстазе»Политика, 14:36
Умная нефть: как технологии увеличивают отдачу месторождений. ВидеоРБК и Сбер, 14:34
В Ессентуках почти 20 санаториев остались без водыОбщество, 14:18
Песков заявил об ответе России на нападение ВСУ на Курскую областьПолитика, 13:57
Авиация нанесла удары по ВСУ у 17 населенных пунктов Курской областиПолитика, 13:54