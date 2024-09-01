Дуда вновь потребовал репарации от Германии

Анджей Дуда (Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Global Look Press)

Президент Польши Анджей Дуда вновь потребовал репараций от Берлина за причиненный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом сообщает Bankier.pl.

«Мы простили, хотя помним, хотя боль есть, хотя все время есть еще десятки тысяч тех, кто был лично ранен немцами. <...> Прощение и признание вины — это одно, а возмещение ущерба — другое. И этот вопрос все еще не решен и никогда не решался в течение 80 лет, считая весь период Второй мировой войны», — сказал президент на мероприятии, приуроченном к годовщине начала войны.

Он также добавил, что если «кто-то кому-то причинил вред, то он должен понести очевидные последствия, в том числе в виде восстановления до прежнего состояния или выплаты такой суммы, которая позволит это сделать».

Польша не впервые поднимает вопрос о репарациях, которые должна выплатить Германия. Так, в 2022 году глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от ФРГ 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). По его словам, сумма подсчитана «самым консервативным методом» и могла бы быть и больше.

Позднее, 14 сентября, польский сейм (нижняя палата парламента) одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить компенсации. Однако, кроме Германии, в документе говорится, что Польша понесла ущерб и от действий СССР.

Среди событий, которые привели к «ущербу», в документе были перечислены «советская оккупация», репрессии, ссылки поляков в Сибирь и «массовые убийства польских граждан, в том числе Катынский расстрел».