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Палестино-израильский конфликт ,  
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Суд в Гааге призвал Израиль к выплате репараций Палестине

Суд в Гааге счел незаконными действия Израиля на территориях Палестины
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Присутствие Израиля на палестинских территориях и создание там поселений незаконно, за ущерб во время оккупации необходимо выплатить репарации, заключил Международный суд ООН в ответ на соответствующий запрос Генассамблеи
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Международный суд ООН в Гааге считает, что Израиль должен выплатить репарации за ущерб, нанесенный в ходе оккупации палестинских территорий, зачитал заключение судебный председатель Наваф Салам. Его слова приводит The Guardian.

Суд также счел незаконным и нарушающим международное право присутствие Израиля на территориях Палестины и призвал к прекращению деятельности по созданию новых поселений.

Таким образом суд отреагировал на запрос Генассамблеи ООН в декабре 2022 года о правовых последствиях политики Израиля на палестинских территориях, в том числе в Восточном Иерусалиме. В отличие от решений, заключения инстанции не имеют обязательной силы.

Палестина является исторической областью на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН предложила разделить ее на два независимых государства — арабское и еврейское — и создать специальный международный режим для Иерусалима. Спустя год независимость в одностороннем порядке провозгласил Израиль. По итогам шестидневной войны в 1967 году он получил контроль над сектором Газа, Восточным Иерусалимом, большей частью Западного берега реки Иордан, Голанскими высотами и Синайским полуостровом. Последний вернулся в состав Египта в обмен на признание Израиля. Западный берег и Голанские высоты были переданы палестинскому руководству в 1993 году, а в 2005 году войска вывели из сектора Газа, спустя два года там пришло к власти палестинское радикальное движение ХАМАС.

Палестина провозгласила свою независимость в 1988 году, но остается частично признанной. По состоянию на июль 2024 года ее суверенитет признали 147 из 193 государств — членов ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на решение суда в Гааге заявил, что «еврейский народ не является завоевателем в своей стране — ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни в наследии наших предков в Иудее и Самарии».

«Ни одно ложное решение в Гааге не исказит эту историческую истину. Законность израильских населенных пунктов на всей территории нашей родины не подлежит сомнению», — приводит его слова советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

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Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Палестино-израильский конфликт обострился после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Боевики атаковали приграничные регионы и взяли в заложники военнослужащих и местных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Ее целью является освобождение всех заложников и полное уничтожение ХАМАС, заявляли власти еврейского государства.

20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордер на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Досудебный трибунал отложил принятие решения по этому вопросу.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Израиль Палестина Международный суд ООН в Гааге Биньямин Нетаньяху сектор Газа восточный иерусалим
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