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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду

Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Средства ПВО сработали над Белгородом и районом, на подлете к городу было уничтожено несколько целей, сообщил Гладков. Это вторая атака на Белгород за ночь

Над Белгородом и Белгородским районом сработали российские средства ПВО, на подлете к городу было сбито несколько воздушных целей, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Яковлевском городском округе после отражения воздушной атаки оказались повреждены кровли и фасады в семи частных домовладениях. Также был посечен кузов легкового автомобиля, сообщил губернатор. Он уточнил, что информация о последствиях еще уточняется.

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В ночь на 1 сентября Белгород уже подвергался атаке: над городом и районом также работала ПВО, было сбито несколько воздушных целей. По словам Гладкова, пострадавших не было.

Вместе с тем в результате атаки в Белгороде было повреждено остекление в трех многоквартирных домах. На территории одного частного домовладения оказалась разрушена хозяйственная постройка.

Также осколками были посечены фасады и входные группы двух коммерческих объектов. Также произошло возгорание сухой травы, загорелись три автомобиля на парковке.

В поселке Майский Белгородского района осколками был посечен легковой автомобиль.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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