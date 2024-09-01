ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду
Над Белгородом и Белгородским районом сработали российские средства ПВО, на подлете к городу было сбито несколько воздушных целей, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
В Яковлевском городском округе после отражения воздушной атаки оказались повреждены кровли и фасады в семи частных домовладениях. Также был посечен кузов легкового автомобиля, сообщил губернатор. Он уточнил, что информация о последствиях еще уточняется.
В ночь на 1 сентября Белгород уже подвергался атаке: над городом и районом также работала ПВО, было сбито несколько воздушных целей. По словам Гладкова, пострадавших не было.
Вместе с тем в результате атаки в Белгороде было повреждено остекление в трех многоквартирных домах. На территории одного частного домовладения оказалась разрушена хозяйственная постройка.
Также осколками были посечены фасады и входные группы двух коммерческих объектов. Также произошло возгорание сухой травы, загорелись три автомобиля на парковке.
В поселке Майский Белгородского района осколками был посечен легковой автомобиль.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят