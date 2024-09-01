 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о 80 пострадавших от атак ВСУ белгородцах в больницах

Сюжет
Военная операция на Украине

В больницах Белгородской области находятся 80 пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Только 31 августа в ходе ударов ранения получили восемь человек, отметил глава области. Из 80 пострадавших 12 — дети.

Состояние 11 раненых тяжелое, троих пострадавших из Белгородской области отправили на лечение в федеральные центры, уточнил Гладков.

СК завел дело о теракте после обстрела Белгорода
Политика

30 августа Белгород и Белгородский район попали под обстрел. В результате погибли пять человек, еще 46 получили ранения. После обстрела в больницах оказались 37 человек, в том числе семеро детей. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое.

По словам Гладкова, удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня Vampire.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Военная операция на Украине Вячеслав Гладков Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгороде после атаки ВСУ выбило стекла в трех многоквартирных домах
Политика
СК завел дело о теракте после обстрела Белгорода
Политика
Гладков уточнил количество пострадавших при атаке на Белгород
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Около 30 российских компаний объявили дивиденды за I полугодие. Кто и сколькоИнвестиции, 09:00
Как россияне стали снижать темпы потребления. ИнфографикаЭкономика, 09:00
Современное искусство и небесные артефакты: культурная афиша сентябряСтиль, 09:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:58
В Воронежской области сбили 28 украинских дроновПолитика, 08:45
Во Внуково задержали рейсы на прилет и вылетОбщество, 08:26
Минобороны отчиталось об уничтожении 158 беспилотников над регионамиПолитика, 08:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В помещении Московского НПЗ начался пожар из-за дронаПолитика, 08:11
Гладков сообщил о 80 пострадавших от атак ВСУ белгородцах в больницахПолитика, 08:07
ПВО сбила несколько целей на подлете к БелгородуПолитика, 07:54
Брянский губернатор сообщил о массированной атаке дронов на регионПолитика, 07:45
Свидетели подтвердили причастность главы «Пикета» к делу о бронежилетахОбщество, 07:41
На подлете к Москве сбили десятый дронПолитика, 07:37
В Газе погиб захваченный ХАМАС в заложники россиянинПолитика, 07:17