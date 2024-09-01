Гладков сообщил о 80 пострадавших от атак ВСУ белгородцах в больницах
В больницах Белгородской области находятся 80 пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Только 31 августа в ходе ударов ранения получили восемь человек, отметил глава области. Из 80 пострадавших 12 — дети.
Состояние 11 раненых тяжелое, троих пострадавших из Белгородской области отправили на лечение в федеральные центры, уточнил Гладков.
30 августа Белгород и Белгородский район попали под обстрел. В результате погибли пять человек, еще 46 получили ранения. После обстрела в больницах оказались 37 человек, в том числе семеро детей. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое.
По словам Гладкова, удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня Vampire.
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