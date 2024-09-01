ТАСС узнал о признании вины фигурантом дела о покушении на Собчак

Ксения Собчак (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Несовершеннолетний фигурант дела о подготовке покушений на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы расследования.

Обвиняемый дал показания о роли других фигурантов в подготовке убийства и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что три фигуранта дела о подготовке покушений частично признали вину.

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) в июле 2023 года. В ведомстве также рассказали о задержании группы неонацистов в Москве и Рязанской области — они готовились к совершению преступления. RT опубликовал видео с одним из задержанных, который представился Михаилом Балашовым и рассказал о создании неонацистской группы «Параграф-88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. По данным газеты «Коммерсантъ», среди фигурантов дела оказалась 16-летняя школьница.

Злоумышленники сообщили, что СБУ обещала им вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство. По делу арестовали восемь фигурантов. Киев назвал покушение «ненужным» и исключил свою причастность.