Фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак добавили статью

Следователи возбудили новое уголовное дело в рамках расследования подготовки покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

В частности, трех фигурантов дела обвинили в участии в организации, признанной в России террористической, — ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса, статья предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) в июле 2023 года. В ведомстве заявили о задержании группы неонацистов в Москве и Рязанской области, готовившихся к совершению преступления.

RT тогда опубликовал видео с одним из задержанных, который назвался Михаилом Балашовым и утверждал, что создал неонацистскую группу «Параграф-88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. По его словам, участники совершали нападения на лиц «неславянской внешности». Балашов также заявил, что с ними связались спецслужбы Украины и сделали предложение о заказном убийстве Собчак и Симоньян. За каждое пообещали по 1,5 млн руб., утверждали в ФСБ.

В рамках дела были арестованы восемь человек, трое из них — несовершеннолетние, еще одному было меньше 18 лет на момент преступления. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство), позднее двоим совершеннолетним фигурантам, в том числе Балашову, добавили ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство по мотивам политической и идеологической вражды) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

В начале июля этого года телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил о трех новых фигурантах дела, среди них восьмиклассник, студент колледжа связи и монтажник.

Собчак поблагодарила правоохранительные органы за работу по предотвращению покушения, «если все это правда». Симоньян, в свою очередь, отмечала, что «привыкла жить с ощущением зайца в поле». В «Параграф88» заявляли «Осторожно, новости», что не готовили покушений на журналисток. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк исключал причастность СБУ к произошедшему.