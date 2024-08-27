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Общество ,  
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Некоторые обвиняемые в покушении на Симоньян частично признали вину

Трое фигурантов дела о подготовке покушений на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак частично признали вину. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Пятерым арестованным в рамках дела предъявили обвинения в хулиганстве. Из документов по делу следует, что трое обвиняемых признали свою вину частично, сообщает агентство.

По делу о покушении на Симоньян и Собчак допросили троих потерпевших
Общество
Сотрудники ФСБ РФ задерживают одного из членов неонацистской группировки &laquo;Параграф-88&raquo; в рамках проведения операции по предотвращению подготовки убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) в июле 2023 года. В ведомстве также рассказали о задержании группы неонацистов в Москве и Рязанской области — они готовились к совершению преступления. RT опубликовал видео с одним из задержанных, который представился Михаилом Балашовым и рассказал о создании неонацистской группы «Параграф-88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. По данным газеты «Коммерсантъ», среди фигурантов дела оказалась 16-летняя школьница.

Злоумышленники сообщили, что СБУ обещала им вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство. По делу арестовали восемь фигурантов. Киев назвал покушение «ненужным» и исключил свою причастность.

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Теги
Маргарита Симоньян Ксения Собчак ФСБ
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