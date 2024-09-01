Собянин: на подлете к Москве сбили десятый дрон

На подлете к Москве сбили десятый дрон

В Раменском городском округе сбили еще один украинский беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Таким образом число уничтоженных на подлете к столице БПЛА достигло 10. Ранее Собянин написал, что ПВО сбила дрон в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, еще два беспилотника обезвредили в Раменском, добавил мэр.

Всего в Раменском уничтожили четыре БПЛА.

В ночь на 1 сентября глава города неоднократно сообщал о попытках атак дронов на столицу. Беспилотники уничтожили в Одинцовском, Ленинском округах, Ступине и Подольске.

Ночью атакам БПЛА подверглись также несколько российских регионов. В частности, в Брянской области сбили 27 беспилотников. В Воронежской области уничтожили более 10 дронов, в результате возникло возгорание сухой травы.

Попытки атак также зафиксировали в Тверской, Калужской, Липецкой, Тульской, Рязанской и Белгородской областях.