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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью сбили более десяти украинских беспилотников

Гусев: над Воронежской областью сбили более 10 украинских беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили более десяти беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В одном из районов региона в результате падения обломков произошло возгорание травы. На месте работают оперативные службы.

Гусев подчеркнул, что объявленный в регионе вечером 31 августа режим опасности атаки дронов сохраняется.

Воронежский губернатор сообщил о сбитых украинских беспилотниках
Политика

Ранее 1 сентября Гусев сообщил, что над Воронежской областью сбили несколько беспилотников, однако точное количество дронов губернатор не называл.

О сбитых дронах отчитались также власти Московской, Тульской и Рязанской областей.

Еще десятки дронов были сбиты в Брянской и Липецкой областях, о пострадавших не сообщалось. Несколько воздушных целей уничтожили на подлете к Белгороду, в городе повреждены три жилых дома, загорелись три машины.

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Воронежская область ПВО Александр Гусев
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