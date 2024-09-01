Над Воронежской областью сбили более десяти украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили более десяти беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В одном из районов региона в результате падения обломков произошло возгорание травы. На месте работают оперативные службы.
Гусев подчеркнул, что объявленный в регионе вечером 31 августа режим опасности атаки дронов сохраняется.
Ранее 1 сентября Гусев сообщил, что над Воронежской областью сбили несколько беспилотников, однако точное количество дронов губернатор не называл.
О сбитых дронах отчитались также власти Московской, Тульской и Рязанской областей.
Еще десятки дронов были сбиты в Брянской и Липецкой областях, о пострадавших не сообщалось. Несколько воздушных целей уничтожили на подлете к Белгороду, в городе повреждены три жилых дома, загорелись три машины.
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