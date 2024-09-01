Гусев: над Воронежской областью сбили более 10 украинских беспилотников

Над Воронежской областью сбили более десяти украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили более десяти беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В одном из районов региона в результате падения обломков произошло возгорание травы. На месте работают оперативные службы.

Гусев подчеркнул, что объявленный в регионе вечером 31 августа режим опасности атаки дронов сохраняется.

Ранее 1 сентября Гусев сообщил, что над Воронежской областью сбили несколько беспилотников, однако точное количество дронов губернатор не называл.

О сбитых дронах отчитались также власти Московской, Тульской и Рязанской областей.

Еще десятки дронов были сбиты в Брянской и Липецкой областях, о пострадавших не сообщалось. Несколько воздушных целей уничтожили на подлете к Белгороду, в городе повреждены три жилых дома, загорелись три машины.