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Умер активист «Другой России» Пороховой

Умер член незарегистрированной партии «Другая Россия Лимонова», один из старейших активистов лимоновского движения в Санкт-Петербурге и участник «Процесса Двенадцати» Сергей Пороховой, сообщила пресс-служба партии в социальной сети ВКонтакте.

В партии отмечают, что в 2023 году Пороховой стал волонтером военной операции на Украине, планировал отправиться в зону боевых действий.

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Пороховой бежал из России в 2011 году, тогда он находился под подпиской о невыезде, поскольку являлся фигурантом уголовного дела.

Годом ранее его и еще 11 членов "Другой России" обвинили в продолжении деятельности экстремистской и запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП). Активисту инкриминировали организацию экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК).

Пороховой уехал в Финляндию во время процесса, его объявили в розыск и заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В 2013 году он получил убежище в этой стране.

Однако, когда Финляндия вступила в НАТО, Пороховой решил вернуться в Россию, «осознавая себя русским патриотом». Его задержали на пропускном пункте Валимаа-Торфяновка. Суд освободил Порохового от наказания по истечению срока давности.

Теги
Другая Россия Эдуард Лимонов политическая партия
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