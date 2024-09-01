В Белгороде после атаки ВСУ выбило стекла в трех многоквартирных домах

Российские военные сбили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что атаке со стороны Украины подвергся спальный район города.

В трех многоквартирных домах было разбито стекло. На территории одного частного домовладения полностью разрушена хозпостройка, в двух коммерческих объектах осколками повреждены фасады и входные группы. Также произошло возгорание сухой травы и трех автомобилей на парковке.

В поселке Майский Белгородского района также был поврежден легковой автомобиль.

Ранее 1 сентября на всей территории Белгородской области в течение 15 минут действовал сигнал ракетной опасности.

В ночь с 31 августа на 1 сентября об отражении атак дронов отчитались власти Московской, Липецкой, Курской и Воронежской областей. Над Брянской областью, по словам губернатора Александра Богомаза, за час сбили 12 беспилотников.