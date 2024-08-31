Гладков уточнил количество пострадавших при атаке на Белгород
Количество пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 46 человек, пятеро погибли, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По его словам, в больницах сейчас находятся 37 человек, в том числе семеро детей. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, его прооперировали.
«Двое взрослых сейчас готовятся к транспортировке в Москву», — сказал Гладков на видео.
Ранее он сообщал о пяти погибших и 37 пострадавших, включая шестерых детей.
Губернатор накануне заявил, что удар по Белгороду и Белгородскому району был нанесен «кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир» со стороны Вооруженных сил Украины. Жертвами атаки стали одна женщина и четверо мужчин.
В городе пробило кровли и выбило окна в двух многоквартирных домах, еще в одном было повреждено остекление. Кроме того, получили повреждения два социальных объекта и два коммерческих, а также девять автомобилей. На окраине загорелась сухая трава, пожар потушен.
В поселке Дубовое Белгородского района возле торгового центра были повреждены 13 машин. В результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж, пожар потушили. Кроме того, в Дубовом получили повреждения один многоквартирный дом и пять частных. В поселке Новосадовый вспыхнула сухая трава, ее потушили.
Гладков сообщал, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.
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