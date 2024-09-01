Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве дрона
В Подольске сбили беспилотник, который летел на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, написал он.
В предыдущий раз об уничтоженных дронах в Подольске Собянин сообщал в ночь на 21 августа, эту атаку мэр назвал одной из самых масштабных. Тогда за два часа в Подмосковье сбили 10 БПЛА.
В середине августа столичные власти говорили, что «московское небо защищено надежнее, чем другие регионы».
Этой ночью об отражении атак дронов отчитались также власти Липецкой, Курской и Воронежской областей. Над Брянской областью, по словам губернатора Александра Богомаза, за час сбили 12 беспилотников.
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