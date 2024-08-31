В деле о бронежилетах для Минобороны появятся новые фигуранты
В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны могут появиться новые фигуранты и свидетели, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
«Не все свидетели и иные члены организованной группы установлены и допрошены», — говорится в документе.
В настоящее время по делу проходят гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Им вменяют отмывание денежных средств — ст. 174.1 Уголовного кодекса.
По версии следствия, они похитили деньги, которые Минобороны выделило для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Фигуранты поставили не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом, и получили за это около 2,4 млрд руб., считают правоохранители.
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