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В деле о бронежилетах для Минобороны появятся новые фигуранты

«РИА Новости»: в деле о поставке бронежилетов армии появятся новые фигуранты

В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны могут появиться новые фигуранты и свидетели, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

«Не все свидетели и иные члены организованной группы установлены и допрошены», — говорится в документе.

В настоящее время по делу проходят гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Им вменяют отмывание денежных средств — ст. 174.1 Уголовного кодекса.

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По версии следствия, они похитили деньги, которые Минобороны выделило для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Фигуранты поставили не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом, и получили за это около 2,4 млрд руб., считают правоохранители.

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Теги
Минобороны госконтракты отмывание денег уголовное дело
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