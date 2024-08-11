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Суд продлил арест фигурантам дела о поставке бронежилетов Минобороны

«РИА Новости»: фигуранты дела о бронежилетах растратили средства на активы

Обвиняемые по делу о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, эти активы были арестованы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Кроме того, суд продлил всем трем фигурантам дела арест до 3 сентября 2024 года.

По делу об отмывании денег проходят гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путем <...>, поступили на расчетные счета ООО «ГК «Пикет» и были направлены на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества», — приводит агентство выдержку из документов.

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Суд решил, что компания приобрела все вышеперечисленное имущество на похищенные средства и наложил на него арест.

Согласно материалам дела, ООО «ГК «Пикет» имеет доли в капиталах пяти компаний, их размер составляет от 25% до 99%. Кроме того, у нее в собственности находятся три земельных участка общей площадью 7200 кв. м. и нежилое здание площадью почти 1266 кв. м., а также денежные средства на 22 банковских счетах.

«ГК «Пикет» выступала в качестве подрядчика по изготовлению и поставкам 20 040 бронежилетов для мобилизованных. Минобороны выделило для этих целей 2 млрд руб. Однако полученные военными средства индивидуальной защиты не соответствовали требованиям контракта, и вся сумма была признана следствием похищенной.

В мае суд арестовал активы руководства «ГК «Пикет». Фигуранты дела на вырученные деньги приобрели акции и доли разных компаний, а также бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье. Кроме того, они перевели деньги на десятки частных счетов.

Как установили следователи по изъятым в ходе обысков документам, Есипов после сделки с Минобороны стал владельцем 25-процентной доли в компании «Тракмастер», которая занимается ремонтом автомобилей. Кроме того, 25% он получил в «УК-53 КМ» и 50% в «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес, а также почти 100% в «Фаунд Мэри», которая торгует табачными изделиями. Еще 75% Есипов получил в уставном капитале компании «Фикс и Точка», у которой пять магазинов товаров для дома в Москве и Подмосковье.

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Теги
Минобороны подрядчик бронежилет хищение отмывание денег суд арест имущества
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