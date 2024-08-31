В Харьковской ВГА заявили об улучшении российских позиций в Волчанске
Российские военные улучшили позиции в городе Волчанск в Харьковской области, сообщил «РИА Новости» глава харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
По его словам, в городе ежедневно происходят «позиционные бои».
«Наши парни удерживают ранее занятые позиции и улучшают свои позиции. В основном это сейчас касается именно жилой зоны. Много сейчас боев уличных происходит», — рассказал Ганчев.
Волчанск расположен на северо-востоке Харьковской области, в 74 км от Харькова. В начале военной операции город был занят российскими войсками. Осенью 2022 года населенный пункт был оставлен.
В начале июля украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов Волчанской общины, расположенных в 20–30-километровой зоне от границы с Россией. С этой территории вывезли более 100 детей.
Позднее замначальника Главного военно-политического управления российских ВС, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о взятии под полный контроль «самого тяжелого участка» в Волчанске — первой линии высотных домов. В начале августа он сообщил, что российская армия заняла почти половину района города с высотными домами.
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