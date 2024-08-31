В России в три раза вырос спрос на услуги монолитчиков, обмотчиков и бетонщиков

В России в три раза вырос спрос на услуги монолитчиков и бетонщиков

В России за год более всего вырос спрос на услуги строителей, следует из исследования сервиса «Авито Работа» (результаты есть у РБК).

За лето по сравнению с этим же периодом прошлого года профессии монолитчиков и обмотчиков стали более востребованными в три раза (+214% и +197% соответственно), бетонщиков — в 2,8 раза (+184%).

Монолитчики специализируются на создании бесшовных конструкций методом, близким к принципу заливки фундамента бетоном, с обязательным применением опалубки. В среднем, как выяснило «Авито», работодатели на этой позиции предлагают зарплату в размере 95,6 тыс. руб. в месяц.

Обмотчики занимаются изготовлением и ремонтом электрических обмоток для двигателей, трансформаторов и других электроустройств. На лето 2024 года средняя зарплата для таких специалистов — 78,2 тыс. руб. ежемесячно.

Бетонщикам, работа которых заключается в создании бетонированных конструкций, предлагают в среднем 110,1 тыс. руб. в месяц. Аналитики «Авито» отмечают, что это специальность является одной из самых дефицитных на рынке.

Самыми высокооплачиваемыми профессиями по состоянию на лето 2024 года стали:

водитель-дальнобойщик (средняя зарплата — 207,5 тыс. руб. в месяц);

сверловщик (192,8 тыс. руб. в месяц);

фрезеровщик (147 тыс. руб. в месяц).

Ранее «Авито Услуги» выяснило, что спрос на услуги репетиторов для дошкольников вырос на 13% по сравнению прошлым годом, а интерес россиян к занятиям по подготовке к школе увеличился почти на четверть. При этом одним из самых востребованных направлений подготовки к школе стало скорочтение.