В России в три раза вырос спрос на услуги монолитчиков и бетонщиков
В России за год более всего вырос спрос на услуги строителей, следует из исследования сервиса «Авито Работа» (результаты есть у РБК).
За лето по сравнению с этим же периодом прошлого года профессии монолитчиков и обмотчиков стали более востребованными в три раза (+214% и +197% соответственно), бетонщиков — в 2,8 раза (+184%).
Монолитчики специализируются на создании бесшовных конструкций методом, близким к принципу заливки фундамента бетоном, с обязательным применением опалубки. В среднем, как выяснило «Авито», работодатели на этой позиции предлагают зарплату в размере 95,6 тыс. руб. в месяц.
Обмотчики занимаются изготовлением и ремонтом электрических обмоток для двигателей, трансформаторов и других электроустройств. На лето 2024 года средняя зарплата для таких специалистов — 78,2 тыс. руб. ежемесячно.
Бетонщикам, работа которых заключается в создании бетонированных конструкций, предлагают в среднем 110,1 тыс. руб. в месяц. Аналитики «Авито» отмечают, что это специальность является одной из самых дефицитных на рынке.
Самыми высокооплачиваемыми профессиями по состоянию на лето 2024 года стали:
- водитель-дальнобойщик (средняя зарплата — 207,5 тыс. руб. в месяц);
- сверловщик (192,8 тыс. руб. в месяц);
- фрезеровщик (147 тыс. руб. в месяц).
Ранее «Авито Услуги» выяснило, что спрос на услуги репетиторов для дошкольников вырос на 13% по сравнению прошлым годом, а интерес россиян к занятиям по подготовке к школе увеличился почти на четверть. При этом одним из самых востребованных направлений подготовки к школе стало скорочтение.
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