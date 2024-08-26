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Бизнес ,  
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В России резко вырос спрос на дизайнеров

Количество вакансий дизайнеров в различных сферах выросло почти на 20% с начала года, их зарплаты тоже увеличились примерно на столько же. Самой высокооплачиваемой оказалась работа продуктовых дизайнеров — 150 тыс. руб.

С начала 2024 года количество вакансий в сфере дизайна выросло на 19%, значительными темпами росли и зарплаты в этой отрасли, следует из результатов исследования DNA Team и HeadHunter, поступивших в РБК.

Больше половины из опубликованных за этот период вакансий (рост на 54%) пришлось на продуктовых дизайнеров, в лидерах также были дизайнеры интерьеров (39%), графические дизайнеры (27%), дизайнеры интерфейсов (24%) и UX/UI-дизайнеры (17%). Но на 3D-дизайнеров и дизайнеров печатной продукции спрос в это же время упал: на 3% и 8%.

В целом по профессии прирост в заработной плате с начала года составил 21%, что выше среднего роста доходов по стране (19%). Почти на половину (44%) выросла зарплата у дизайнеров печатной продукции, поскольку количество занятых в полиграфии снижается из-за переориентации на «цифру», что вынудило компании повышать зарплату дизайнерам-полиграфистам для привлечения сотрудников. Однако полиграфисты — самые низкооплачиваемые специалисты в дизайне, в среднем они зарабатывают 65 тыс. руб. Меньше получают только графические и веб-дизайнеры — по 60 тыс. руб.

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Фото:Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

За этот же период больше всех потеряли в заработке веб-дизайнеры: в среднем им стали платить на 20% меньше. Самой высокооплачиваемой оказалась работа продуктовых дизайнеров (150 тыс.), UX/UI-дизайнеров (110 тыс. руб.), дизайнеров интерфейсов, и арт-директоров и дизайнеров игр (100 тыс руб.). У последних в этом году зарплаты стали на четверть больше.

Больше всего резюме на одну вакансию приходится среди геймдизайнеров — 10,4, меньше всего — среди дизайнеров полиграфии и продуктовых дизайнеров — 0,3 и 0,7. Во многих специальностях рост числа вакансий в этом году по сравнению с прошлым обогнал рост количества резюме (например, среди дизайнеров интерьеров, дизайнеров интерфейсов и др.)

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