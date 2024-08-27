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Общество ,  
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В России вырос спрос на услуги репетиторов для дошкольников

Спрос на услуги репетиторов для подготовки к школе вырос на 13%, подсчитали в «Авито Услуги». Самые популярные направления — скорочтение, ментальная арифметика, каллиграфия, робототехника, а также занятия с логопедом

В августе спрос на услуги репетиторов для дошкольников вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а интерес россиян к занятиям по подготовке к школе увеличился почти на четверть (24%) год к году, следует из исследования сервиса «Авито Услуги» (есть у РБК).

Одним из самых востребованных направлений подготовки к школе стало скорочтение: спрос на занятия вырос на 57% по сравнению с августом прошлого года, а предложение от специалистов увеличилось на 30% год к году. Стоимость одного занятия составляет от 700 до 1 тыс. руб.

Также родители дошкольников выбирают для них ментальную арифметику — развитие умения счета «в уме» — спрос на такие занятия увеличился на 52% в сравнении с прошлым августом, а предложение выросло на 11%. Один урок будет стоить 800-1200 руб.

Тройку лидеров самых востребованных развивающих занятий для подготовки к школе замыкает каллиграфия: спрос на нее вырос на 44% по сравнению с августом 2023-го, а число объявлений от репетиторов — на 66% год к году. За занятие каллиграфией родители могут заплатить от 600 до 900 руб.

Родители рассказали о рекордных тратах на репетиторов для школьников
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Также родители выбирают для подготовки к школе своих детей занятия робототехникой, где учат основам механики, электроники и программирования. В этом августе спрос на эти занятия вырос почти на треть (30%), а предложение от репетиторов — на четверть (25%) год к году.

Кроме того, растет спрос на логопедические занятия в ходе подготовки к школе (почти на 20% по сравнению с прошлым августом). Количество объявлений от специалистов также увеличилось более чем на треть (36%) год к году. Одно занятие с логопедом обойдется в 1-1,5 тыс. руб.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
дошкольное образование репетиторы Авито подготовка к школе
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