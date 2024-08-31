Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО Vampire
Обстрел Белгорода и его окрестностей, в результате которого погибли пять человек и еще 37 пострадали, был совершен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Взрывы в Белгороде прогремели около 20:00 мск 30 августа. Глава региона изначально сообщал об одном погибшем и семи раненых, однако позднее число жертв и пострадавших увеличилось.
Все раненые были доставлены в больницы, из них семеро взрослых и три ребенка находятся в тяжелом состоянии. Всего при обстреле пострадали шестеро детей.
RM-70 Vampire — это модернизированная реактивная система залпового огня чешской версии советской РСЗО БМ-21 «Град», она была создана еще в Чехословакии.
Гладков рассказал, что в городе при атаке были повреждены три многоквартирных дома, а также два социальных и два коммерческих объекта. Еще несколько домов получили повреждения в поселках Дубовое и Новосадовый в Белгородском районе.
В общей сложности в результате удара также повреждены более 20 автомобилей, в Белгороде и окрестностях возникло несколько пожаров, все они были потушены.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят