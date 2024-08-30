В Белгороде прогремели взрывы

Взрывы были слышны после объявления ракетной опасности, позднее губернатор рассказал об отражении атаки системой ПВО

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В Белгороде звучат взрывы, сообщило «РИА Новости». Об этом также информирует Bel.ru, по данным которого объекты упали на крышу ТЦ «Сити Молл». Fonar.tv опубликовало кадры пожара в районе Харьковская гора.

В городе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Оповещение действует также в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.

Позднее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и районом ПВО сбила несколько целей, есть прямые попадания в многоквартирный дом, несколько коммерческих объектов. В Белгородском районе в поселке Дубовое загорелись два частных дома. В результате попадания снаряда в легковушку погиб человек. Еще семь человек пострадали.

Власти 30 августа неоднократно сообщали об атаках в Белгородском районе. Утром дроны атаковали села Петровка и Бочковка. В Петровке пострадал хозяин поврежденного частного дома, его госпитализировали. Глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, выехавший на обследование села Петровка, сам подвергся атаке дрона, он также попал в больницу.