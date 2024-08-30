 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о прямом попадании по многоквартирному дому

Сюжет
Военная операция на Украине
Семь человек ранены при обстреле Белгорода. Один человек погиб после попадания снаряда в автомобиль. На южной окраине города загорелись два частных дома
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Reuters)

Белгород попал под обстрел ВСУ, есть прямые попадания по многоквартирному дому и нескольким коммерческих объектам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек», — написал он в телеграм-канале.

Известно о семи раненых мирных жителях, бригады скорой помощи выехали на места обстрелов. В поселке Дубовое, расположенном к югу от Белгорода, обстрел привел к возгоранию двух частных домов, пожарные уже выехали для тушения огня. По словам Гладкова, несколько воздушных целей удалось сбить на подлете к Белгороду.

Белгородские издания Go31 и «Открытый Белгород» сообщили о пожаре в районе улицы Благодатной рядом с ТЦ «Сити Молл». Этот торговый центр находится на южной окраине Белгорода и к северу от Дубового. Издание «Фонарь» показало снимок, как утверждается, результата попадания по Харьковской горе — крупнейшему жилому району города, расположенному на юге города.

Ракетную тревогу в Белгороде объявили в 20:07 мск, спустя почти час Гладков сообщил о ее отмене.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Вячеслав Гладков Белгород
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Жителей четырех белгородских сел отселят с выплатой в ₽15 тыс.
Политика
Гладков сообщил о попытках прорыва ВСУ в Белгородской области
Политика
В шести районах Брянской области провели учения по эвакуации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 17:28
Посол объяснил проблемы с поддержкой Киева на «грешной бразильской земле»Политика, 21:45
Пловец принес России первое золото на Паралимпиаде в ПарижеСпорт, 21:27
Путин сообщил о талантливых ребятах среди участников военной операцииПолитика, 21:26
Экс-футболист сборной России решил завершить карьеру в 35 летСпорт, 21:13
Врио главы Хабаровского края назвал Путину ключевую для себя задачуПолитика, 21:03
Гладков сообщил о прямом попадании по многоквартирному дому⁠Политика, 20:46
Один человек погиб при обстреле БелгородаПолитика, 20:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генштаб Украины назвал нового командующего авиациейПолитика, 20:39
Журналистке The Times закрыли въезд в Россию из-за репортажа из СуджиПолитика, 20:36
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:30
Роскомнадзор объяснил блокировку книжного магазина АкунинаПолитика, 20:26
Украинец снова отказался фотографироваться с россиянином на ПаралимпиадеСпорт, 20:23
В Белгороде прогремели взрывыПолитика, 20:21
Зеленский уволил командующего авиацией ВСУ после крушения F-16⁠Политика, 20:05