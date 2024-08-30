Гладков сообщил о прямом попадании по многоквартирному дому

Семь человек ранены при обстреле Белгорода. Один человек погиб после попадания снаряда в автомобиль. На южной окраине города загорелись два частных дома

Вячеслав Гладков (Фото: Reuters)

Белгород попал под обстрел ВСУ, есть прямые попадания по многоквартирному дому и нескольким коммерческих объектам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек», — написал он в телеграм-канале.

Известно о семи раненых мирных жителях, бригады скорой помощи выехали на места обстрелов. В поселке Дубовое, расположенном к югу от Белгорода, обстрел привел к возгоранию двух частных домов, пожарные уже выехали для тушения огня. По словам Гладкова, несколько воздушных целей удалось сбить на подлете к Белгороду.

Белгородские издания Go31 и «Открытый Белгород» сообщили о пожаре в районе улицы Благодатной рядом с ТЦ «Сити Молл». Этот торговый центр находится на южной окраине Белгорода и к северу от Дубового. Издание «Фонарь» показало снимок, как утверждается, результата попадания по Харьковской горе — крупнейшему жилому району города, расположенному на юге города.

Ракетную тревогу в Белгороде объявили в 20:07 мск, спустя почти час Гладков сообщил о ее отмене.