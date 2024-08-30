 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

До пяти выросло число жертв обстрела ВСУ Белгорода

Гладков: пять человек погибли при обстреле Белгорода армией Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Обстрел велся кассетными боеприпасами. Помимо пяти погибших ранения получили 31 взрослый и шестеро детей, рассказал губернатор Гладков. В нескольких многоквартирных домах выбиты стекла
Фото: Евгений Мартынов / ТАСС
Фото: Евгений Мартынов / ТАСС

В Белгороде и окрестностях погибли пять человек при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, атаку осуществили кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир».

«Число погибших возросло до 5. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи», — написал Гладков.

До пяти выросло число жертв обстрела ВСУ Белгорода
Video

Ранены 37 человек, среди них шестеро детей. Семеро взрослых и три ребенка — в тяжелом состоянии, всех пострадавших доставили в больницы. В двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждена кровля, в еще одном многоквартирном доме повреждено остекление. Стекла и фасады повреждены также в двух социальных и двух коммерческих объектах.

В поселке Дубовое, расположенном к югу от Белгорода, загорелись два дома, огонь потушили, продолжил Гладков. В этом поселке повреждены кровли, выбиты окна в одном многоквартирном доме и пяти частных домах.

Один из погибших ехал в автомобиле, в который попал снаряд, рассказал Гладков ранее. Сигнал ракетной опасности действовал около часа, с 20:07 до 20:52 мск. По словам губернатора, несколько воздушных целей удалось сбить на подлете к городу.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белгород Вячеслав Гладков погибшие обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Дрон попал в административное здание в Брянске
Политика
Белоусов потребовал обеспечить военных оружием в Курске и Белгороде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 17:28
МАК обнародовал промежуточный отчет о крушении SSJ 100 в ПодмосковьеОбщество, 23:07
The Times узнала о планах Британии сократить оборонные тратыПолитика, 23:04
Глава ЕК заявила, что некоторые политики в ЕС «мутят воду» насчет УкраиныПолитика, 22:49
СК возбудил дело против взорвавшей мост через реку Сейм бригады ВСУПолитика, 22:35
Илон Маск допустил, что ограничит поездки после ареста ДуроваБизнес, 22:29
До пяти выросло число жертв обстрела ВСУ Белгорода⁠Политика, 22:16
Трамп пообещал отменить федеральный мораторий на смертную казнь в СШАПолитика, 22:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер бывший глава Росморречфлота ДжиоевОбщество, 22:09
Украина вышла из соглашения с Россией о засекреченной связиПолитика, 22:06
Роботы-хирурги и персональные лекарства: что дают технологии в медицинеРБК и Сбер, 22:05
TF1 узнал о «красных штампах» на просьбах Дурова к ФранцииОбщество, 22:00
Кокорин получил травму в матче чемпионата КипраСпорт, 21:58
Посол объяснил проблемы с поддержкой Киева на «грешной бразильской земле»Политика, 21:45
Пловец принес России первое золото на Паралимпиаде в ПарижеСпорт, 21:27