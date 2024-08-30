До пяти выросло число жертв обстрела ВСУ Белгорода

Обстрел велся кассетными боеприпасами. Помимо пяти погибших ранения получили 31 взрослый и шестеро детей, рассказал губернатор Гладков. В нескольких многоквартирных домах выбиты стекла

Фото: Евгений Мартынов / ТАСС

В Белгороде и окрестностях погибли пять человек при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, атаку осуществили кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир».



«Число погибших возросло до 5. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи», — написал Гладков.

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Ранены 37 человек, среди них шестеро детей. Семеро взрослых и три ребенка — в тяжелом состоянии, всех пострадавших доставили в больницы. В двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждена кровля, в еще одном многоквартирном доме повреждено остекление. Стекла и фасады повреждены также в двух социальных и двух коммерческих объектах.

В поселке Дубовое, расположенном к югу от Белгорода, загорелись два дома, огонь потушили, продолжил Гладков. В этом поселке повреждены кровли, выбиты окна в одном многоквартирном доме и пяти частных домах.

Один из погибших ехал в автомобиле, в который попал снаряд, рассказал Гладков ранее. Сигнал ракетной опасности действовал около часа, с 20:07 до 20:52 мск. По словам губернатора, несколько воздушных целей удалось сбить на подлете к городу.