 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Прокуратура направит в военный суд дело в отношении Панина

Прокуратура направит в военный суд дело в отношении актера Алексея Панина
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Панин
Алексей Панин (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направит в военный суд уголовное дело в отношении актера Алексея Панина (признан Минюстом иноагентом), сообщило надзорное ведомство.

Материалы дела будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, уточнили там.

В прокуратуре напомнили, что Панин заочно арестован и объявлен в международный розыск.

В прокуратуру Москвы поступило дело в отношении актера Панина
Общество
Алексей Панин

Артиста обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичное оправдание терроризма в интернете. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Дело в отношении Панина возбудили весной 2023 года, поводом стали комментарии артиста по поводу взрыва на Крымском мосту — следствие посчитало, что он оправдал атаку на переправу. Тогда он рассказал РБК, что никогда не оправдывал террористические действия, но признал свои высказывания о взрывах на Крымском мосту.

В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека.

Панин начал сниматься в кино в конце 1990-х, широкую известность ему принесли роли в фильме Алексея Балабанова «Жмурки» и в сериале «Солдаты». Сейчас он живет в Испании. Артист выступает против военной операции на Украине.

На данный момент актер живет в Испании.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Алексей Панин дело прокуратура обвинение
Материалы по теме
Актера Алексея Панина включили в реестр террористов и экстремистов
Политика
Мосгорсуд признал законным заочный арест актера Алексея Панина
Политика
Актер Панин раскрыл детали своего задержания в публичном доме в Эстонии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 17:28
Аналитики нашли различие в акциях и скидках на новостройки двух столицНедвижимость, 18:44
Прокуратура направит в военный суд дело в отношении ПанинаПолитика, 18:42
Картаполов пообещал ответ за снятие запрета на удары по России для ВСУПолитика, 18:41
Украина призвала Монголию арестовать ПутинаПолитика, 18:37
Вышел рейтинг топовых российских банков в сегменте private bankingОтрасли, 18:27
В Молдавии заявили об отсутствии планов закрывать православную церковьПолитика, 18:11
Министры обороны ЕС не сняли ограничения на удары Украины по РоссииПолитика, 18:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как «радикально нормальное» интервью Харрис может помочь ее кампанииПолитика, 17:53
До 1% населения активны в Web3. Как привлечь новых людей в криптосервисыКрипто, 17:49
Лукашенко в день рождения побеседовал с главами четырех странПолитика, 17:47
Замминистра просвещения Грибов ушел с постаПолитика, 17:45
Фаны «Зенита» заявили о «темном времени подлости» после перехода СоболеваСпорт, 17:43
ЦБ опустил официальный курс евро на ₽1Инвестиции, 17:34
Хоккейное «Динамо» назначило нового капитана вместо ушедшего в «Спартак»Спорт, 17:24