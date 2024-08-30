Прокуратура направит в военный суд дело в отношении Панина

Алексей Панин (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направит в военный суд уголовное дело в отношении актера Алексея Панина (признан Минюстом иноагентом), сообщило надзорное ведомство.

Материалы дела будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, уточнили там.

В прокуратуре напомнили, что Панин заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Артиста обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичное оправдание терроризма в интернете. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Дело в отношении Панина возбудили весной 2023 года, поводом стали комментарии артиста по поводу взрыва на Крымском мосту — следствие посчитало, что он оправдал атаку на переправу. Тогда он рассказал РБК, что никогда не оправдывал террористические действия, но признал свои высказывания о взрывах на Крымском мосту.

В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека.

Панин начал сниматься в кино в конце 1990-х, широкую известность ему принесли роли в фильме Алексея Балабанова «Жмурки» и в сериале «Солдаты». Сейчас он живет в Испании. Артист выступает против военной операции на Украине.

На данный момент актер живет в Испании.