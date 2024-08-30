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Политика ,  
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Замминистра просвещения Грибов ушел с поста

Денис Грибов
Денис Грибов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Премьер-министр России Михаил Мишустин снял с должности заместителя министра просвещения Дениса Грибова, соответствующее распоряжение размещено на портале опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что Грибов снят с поста по его просьбе.

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При нем Минпросвещения предложило ГИБДД и Рособрнадзору создать федеральный ресурсный центр для оценки качества работы автошкол и хотело скорректировать законодательство таким образом, чтобы появилась возможность помещать детей в центры временного содержания не только по решению суда, но и с согласия родителей.

Грибов родился 23 января 1980 года в городе Френштат-под-Радгоштем Североморавской области Чехословакии. Кандидат философских наук.

Начал работать с поста главы комитета по делам молодежи администрации Ульяновской области, был главой секретариата председателя Мосгордумы и советником главы Рособрнадзора. Пост заместителя министра просвещения занял в марте 2020 года.

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