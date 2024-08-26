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Политика ,  
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Мишустин назначил новых заместителей министров просвещения и культуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должности заместителей министра просвещения Ольгу Колударову и Ирину Шварцман. Указы премьера опубликованы на официальном портале правовой информации.

Колударова с 2018 года работала замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания и допобразования, говорится в сообщении Минпросвещения. В 2022 году она была назначена министром образования и науки в ДНР. В новой должности Колударова будет курировать дошкольное и школьное образование, а также подготовку кадров.

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Ирина Шварцман с 2019 года занимала должность зампреда правительства Калмыкии, пять лет назад пришла работать в Минпросвещения. В частности, при ней было досрочно закончено строительство 1,3 тыс. школ в рамках нацпроекта «Образование». Как новый замминистра Шварцман займется региональным развитием и продолжит работать над реализацией проекта «Образование».

Руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина назначили заместителем министра культуры. Также Першин занимал должность гендиректора «Центра поддержки культурных инициатив».

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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