Мишустин назначил новых заместителей министров просвещения и культуры
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должности заместителей министра просвещения Ольгу Колударову и Ирину Шварцман. Указы премьера опубликованы на официальном портале правовой информации.
Колударова с 2018 года работала замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания и допобразования, говорится в сообщении Минпросвещения. В 2022 году она была назначена министром образования и науки в ДНР. В новой должности Колударова будет курировать дошкольное и школьное образование, а также подготовку кадров.
Ирина Шварцман с 2019 года занимала должность зампреда правительства Калмыкии, пять лет назад пришла работать в Минпросвещения. В частности, при ней было досрочно закончено строительство 1,3 тыс. школ в рамках нацпроекта «Образование». Как новый замминистра Шварцман займется региональным развитием и продолжит работать над реализацией проекта «Образование».
Руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина назначили заместителем министра культуры. Также Першин занимал должность гендиректора «Центра поддержки культурных инициатив».
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