В Минпросвещения предложили разрешить сдавать детей в спеццентры МВД

Ведомство предложило скорректировать законодательство таким образом, чтобы появилась возможность помещать детей в центры временного содержания не только по решению суда, но и с согласия родителей

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Заместитель министра просвещения Денис Грибов на круглом столе в Общественной палате выступил с предложением помещать детей в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей не только по решению суда, но и по просьбе родителей. Об этом сообщает ТАСС.

«Провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалось. Может, скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей [в центры] не только по решению суда, а, может быть, [и] по согласию родителей», — сказал он, отметив, что в настоящее время потребность в этом существует.

По словам замглавы Минпросвещения, очень часто родители не знают, что делать с трудным ребенком. В таком случае, отметил Грибов, они могут обратиться за помощью, и по их инициативе как-то вытащить их из ситуаций, в которые попадают несовершеннолетние.

«Мне кажется, можно было бы такой инструментарий использовать. Но для этого требуется [внести] изменения в законодательство», — заметил он.