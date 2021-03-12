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В Минпросвещения предложили разрешить сдавать детей в спеццентры МВД

Ведомство предложило скорректировать законодательство таким образом, чтобы появилась возможность помещать детей в центры временного содержания не только по решению суда, но и с согласия родителей
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Заместитель министра просвещения Денис Грибов на круглом столе в Общественной палате выступил с предложением помещать детей в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей не только по решению суда, но и по просьбе родителей. Об этом сообщает ТАСС.

«Провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалось. Может, скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей [в центры] не только по решению суда, а, может быть, [и] по согласию родителей», — сказал он, отметив, что в настоящее время потребность в этом существует.

По словам замглавы Минпросвещения, очень часто родители не знают, что делать с трудным ребенком. В таком случае, отметил Грибов, они могут обратиться за помощью, и по их инициативе как-то вытащить их из ситуаций, в которые попадают несовершеннолетние.

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Фото:Laurent Cirpiani ./ AP

«Мне кажется, можно было бы такой инструментарий использовать. Но для этого требуется [внести] изменения в законодательство», — заметил он.

Как сообщила на круглом столе представитель МВД России Светлана Ушакова, около 45 тыс. детей ежегодно уходят из дома, многие из них совершают преступления или сами становятся их жертвами. Из этого числа каждый четвертый совершает уходы из дома повторно.

В прошлом году 849 несовершеннолетних, которые ушли из семей или госучреждений, стали участниками преступлений, уточнила она. Жертвами преступлений, отметила Ушакова, стали 144 ушедших из семьи ребенка, 24 были убиты. В результате несчастных случаев и суицидов в 2020-м погибли 85 детей, которые ушли из дома.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Представитель МВД заметила, что детей, самовольно покинувших дома, не помещают в центры временного содержания, как и тех, которые совершают административные правонарушения на регулярной основе. Она пояснила, что профилактические меры по отношению к таким детям ограничиваются беседами, которые они не воспринимают всерьез. «Нормативных оснований для помещения в центры таких детей у нас нет, а такая потребность есть», — считает Ушакова.

Представитель Генпрокуратуры Ольга Каткова заявила, что суды часто отказываются помещать несовершеннолетних в центры временного содержания, поскольку ходатайства сотрудников полиции слабо подкреплены доказательствами необходимости этой меры.

Автор
Михаил Юшков
Минпросвещения дети МВД правонарушения
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