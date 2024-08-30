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Экономика ,  
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Силуанов заявил об опережающих ожидания темпах роста экономики

Министр Силуанов: темпы развития российской экономики опережают прогнозы властей
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российская экономика опережает прогнозы по росту, заявил глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит ТАСС.

«Мы видим, что экономика развивается темпами более высокими, чем ожидали эксперты. <…> То есть это о чем говорит? О том, что экономика находится в развитии в том числе благодаря бюджетным стимулам», — пояснил Силуанов.

Он отметил, что эти стимулы использовали как в текущем 2024 году, так и в предыдущих. По словам министра, в 2025 году от изменения налоговой системы бюджет России получит 2,7 трлн руб., которые направят на первоочередные задачи.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

26 августа президент России Владимир Путин заявил, что в первом полугодии 2024 года экономика страны выросла на 4,6%, также на 4,4% вырос объем промышленного производства.

Согласно январскому прогнозу Минэкономразвития, российская экономика в 2024 году может вырасти на 2,3%. Международный валютный фонд спрогнозировал рост до 2,6%, Всемирный банк — до 2,9%.

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Антон Силуанов

министр финансов России
12 апреля 1963 года
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