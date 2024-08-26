Путин заявил о превысивших 4,5% темпах роста экономики России
В первом полугодии 2024 года экономика России выросла на 4,6%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«По оценке за первое полугодие, валовой внутренний продукт прибавил 4,6%, на 4,4% вырос объем промышленного производства», — сказал он, отметив высокие темпы роста экономики.
По январскому прогнозу Минэкономразвития, российская экономика в 2024 году может вырасти на 2,3% в базовом варианте и на 1,4% в консервативном. Международный валютный фонд спрогнозировал рост до 2,6%, Всемирный банк — до 2,9%.
Наибольший рост ВВП за последние десять лет был зафиксирован в России в 2021 году — 5,87%, следует из данных Росстата. Сильнейшее падение фиксировали в 2020 году, во время пандемии коронавируса — 2,65%.
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