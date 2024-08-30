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Садовничий назвал проходной балл для поступления на бюджет в МГУ

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Средний результат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) на бюджет в 2024 году составил 86 баллов, заявил ректор вуза Виктор Садовничий на пресс-конференции, его слова приводит «РИА Новости».

«Средний балл ЕГЭ у нас тоже несколько выше, чем в прошлом году — 86», — цитирует ректора агентство. Садовничий уточнил, что «отсечка», по которой средний балл является пороговым, есть «на некоторых факультетах» МГУ.

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Как следует из презентации ректора, в 2023 году средний результат ЕГЭ для поступления в МГУ на бюджет составил 84,94, а в 2022 году — 86,38 баллов.

8 июля 2024 года по итогам сдачи российскими школьниками ЕГЭ руководитель службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев сообщил, что максимальный балл по этому экзамену — 400 баллов по четырем предметам — набрал только один человек. 42 человека набрали 300 баллов по трем предметам, 648 человек — 200 баллов за два предмета, 100-балльников оказалось 8,7 тыс. человек.

Позже стало известно, что единственная выпускница, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана.

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МГУ ЕГЭ Виктор Садовничий поступление
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