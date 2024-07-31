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Ракова оценила успехи учащихся предпрофессиональных классов Москвы на ЕГЭ

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

По итогам выпускных экзаменов 2024 года столичные ученики предпрофессиональных классов получили лучшие результаты, чем в целом по городу. Так, средний балл по каждому отдельному предмету у них оказался на 9 пунктов выше; кроме того, более трети выпускников таких классов (35%) получили свыше 220 баллов суммарно по трем предметам, необходимым для поступления в профильные вузы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Около четверти всех стобалльников — выпускники предпрофессиональных классов, причем многие из них получили высшие результаты сразу по нескольким экзаменам, — добавила вице-мэр. — Кроме того, ведущие вузы добавляют им баллы за призовые места на научно-практических конференциях, а также на конкурсе межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал». По ее словам, выпускники предпрофессиональных классов столицы показали в этом году лучший результат не только по Москве, но в целом по стране.

Предпрофессиональные классы отличаются от обычных углубленным — от четырех до семи и более часов в неделю — изучением определенных предметов. В первую очередь речь о естественно-научных и технических специальностях: химия, физика, биология, математика, информатика. Но специализированные классы есть, к примеру, по литературе и медиа.

Поступление в предпрофессиональный класс помогает московским старшеклассникам не только осознанно выбрать профессию, но и получить дополнительные баллы на экзаменах и «поступить в университет своей мечты», отметила Ракова. Обучение включает не только дополнительные уроки, но и спецкурсы, практические занятия и программы профориентации. Последние проводятся совместно со столичными вузами и крупными компаниями — потенциальными работодателями выпускников.

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