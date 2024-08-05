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Единственная в 2024 году 400-балльница по ЕГЭ выбрала Бауманку

Единственная сдавшая ЕГЭ на 400 баллов поступила в МГТУ им. Баумана
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Единственная в России выпускница, которая сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана, сообщил ректор вуза Михаил Гордин на пресс-конференции по итогам приемной кампании 2024 года.

«Мы гордимся, конечно, что у нас есть четырехсотбалльница, выпускница нашей инженерной школы. <...> Она к нам поступила, она единственная в России, очень радостно за это», — сказал Гордин.

8 июля 2024 года, подводя итоги сдачи ЕГЭ в 2024 году, руководитель службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев сообщил, что только один выпускник получил 400 баллов по четырем предметам. 300 баллов по трем предметами набрали 42 человека, 648 человек получили 200 баллов за два предмета, а 100-балльников оказалось 8,7 тыс. человек.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что четырехсотбалльница — выпускница Бауманской инженерной школы № 1580 Александра Оглоблина. Девушка получила 400 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и физике.

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31 июля Ракова заявила, что по итогам выпускных экзаменов 2024 года лучшие результаты получили столичные ученики предпрофессиональных классов. Так, средний балл по каждому отдельному предмету у них оказался на девять пунктов выше, чем в целом по городу. По ее словам, около четверти всех стобалльников — выпускники предпрофессиональных классов, причем многие из них получили высшие результаты сразу по нескольким экзаменам.

Ракова добавила, что выпускники предпрофессиональных классов столицы показали в этом году лучший результат не только по Москве, но в целом по стране.

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ЕГЭ поступление МГТУ им. Баумана Михаил Гордин
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