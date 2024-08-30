Харрис не стала упоминать Украину и Россию в интервью CNN

Камала Харрис в интервью CNN ни разу не упомянула ни Россию, ни Украину

Фото: Ukrainan Armed Forces / Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обошла стороной тему конфликта России и Украины в своем первом предвыборном интервью, которое дала телеканалу CNN.

Харрис сконцентрировала внимание на вопросах внутренней политики, в том числе на предстоящих выборах и своем основном оппоненте, кандидате от Республиканской партии Дональде Трампе. Она также упомянула ситуацию на границе с Мексикой, свои отношения с действующим президентом США Джо Байденом и другие темы, касающиеся в первую очередь Соединенных Штатов.

Из внешней политики Харрис обсудила тему войны Израиля с палестинским движением ХАМАС и перспективы поставок оружия израильской стороне в случае своей победы на выборах. США выступили на стороне Израиля с самого начала конфликта в октябре 2023 года.

В июле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может оценить кандидатуру Харрис в президенты США, поскольку Москва до сих пор не заметила ее серьезного вклада в двухсторонние отношения. Кроме того, он отметил, что Харрис сделала несколько заявлений, которые «изобиловали недружественной риторикой».

20 августа, выступая на съезде Демократической партии в Чикаго, Байден заявил, что Харрис — «жесткий, опытный и честный» деятель, который продолжит его политику, в том числе в отношении России. По словам главы государства, Харрис никогда «не преклонится» перед президентом России Владимиром Путиным, как это делает Трамп.

Выборы президента в США пройдут в ноябре.