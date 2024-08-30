Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова в Париж
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знал о планах сооснователя Telegram Павла Дурова прибыть в Париж. Его слова приводит BFMTV.
Ранее Le Canard Chainé узнала, что Дуров при аресте сообщил полицейским, что должен был «поужинать с Макроном». Президент опроверг эти данные: «Я абсолютно не знал о его приезде. Говорить о том, что я направил приглашение, было бы ложью».
Дурова задержали 24 августа в рамках предварительного расследования в отношении Telegram. Он пробыл под стражей четыре дня, после ему предъявили обвинения в отказе сотрудничать с властями, соучастии в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы.
Дурова отпустили под залог в €5 млн, запретили покидать Францию и обязали отмечаться в полиции два раза в неделю. Обвинения в адрес сооснователя Telegram в причастности к преступлениям, совершенным пользователями мессенджера, — «совершенно абсурдные», заявил его адвокат Давид-Оливье Камински.
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