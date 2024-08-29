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Политика ,  
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Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с его здоровьем все в порядке. Он провел прямой эфир на своей странице во «ВКонтакте» во время вечерней прогулки по Грозному.

«Если я хожу, то живой, — пошутил он. — Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке. <...> Врачи говорят, что организм, как у молодого парня», — сказал он. По словам Кадырова, ему постоянно «выдумывают болезни».

Кадыров 30 раз отжался на камеру в доказательство своего здоровья
Политика

Глава Чечни неоднократно опровергал сообщения о проблемах со здоровьем, утверждая, что «здоров и полон сил». В частности, в начале августа он сообщил, что каждые три месяца проходит обследования и последнее показало, что у него лишь «чуть-чуть снижен был витамин D». После он отжался около 30 раз перед камерой, чтобы доказать, что здоров.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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