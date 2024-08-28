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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила, что США хотят дать ВСУ карт-бланш на удары по России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

США хотят разрешить Украине наносить удары по России американским оружием, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о переговорах США и Украины по поводу использования американского оружия на территории России в случае «неминуемой угрозы».

«Как вы знаете, президент [США Джо Байден] разрешил им использовать американские боеприпасы через границу, чтобы противостоять неминуемой угрозе. Но мы все еще ведем с ними переговоры», — сказал Кирби.

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«Из всего этого вывод один — киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российских регионах», — сказала Захарова на брифинге. Она назвала такой эскалационный курс Вашингтона «все более вызывающим».

Заявления США о необходимости разрешить Украине совершать удары американским оружием по территории России являются безответственной и опасной позицией, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва также обещала дать ответ по удары по российским регионам.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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