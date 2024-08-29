На строительство нового моста в Смоленской области выделили ₽1,8 млрд

На новый мост на месте обрушившегося Панинского выделили ₽1,8 млрд

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области

Правительство России выделило Смоленской области почти 1,8 млрд руб. на строительство нового моста в Вязьме взамен рухнувшего весной, сообщила РБК пресс-служба правительства региона.

«Строительство нового путепровода в Вязьме планируем завершить в конце следующего года. На текущем этапе ведется разработка проектной документации», — рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пока на объекте идет демонтаж конструкций обрушившегося моста и выполняется геологическая разведка.

8 апреля в Вязьме обрушился Панинский мост. Он рухнул прямо на железнодорожные пути, по которым ездят поезда из Москвы в Смоленск и Минск.

В момент крушения на мосту было две машины — грузовик и легковушка. Женщина из легкового автомобиля погибла, пострадали пять человек. Было приостановлено движение поездов. Кроме того, в результате обрушения путепровода был поврежден магистральный газопровод, без газа остались более 5 тыс. человек.

Власти неоднократно получали обращения местных жителей с просьбой отремонтировать путепровод, в 2018 году готовился аукцион на проведение работ.