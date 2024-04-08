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Общество ,  
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В районе Вязьмы остановили движение поездов из-за обрушения моста

На участке Вязьма — Семлево приостановили поезда из-за обрушения моста

Из-за обрушения путепровода приостановили движение поездов на перегоне Вязьма — Семлево в Смоленской области, сообщила Московская железная дорога.

В пресс-службе уточнили, что в момент обрушения моста составов на участке не было. На место происшествия направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей.

По этому участку ходят поезда Москва — Смоленск и Москва — Минск.

В Вязьме обрушился Панинский мост
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Панинский мост, по которому идет движение над железнодорожными путями, обрушился днем 8 апреля. Во время инцидента на нем находились две машины. В МЧС сообщили, что погибла женщина, которая находилась в легковом автомобиле, водитель грузового — находится в тяжелом состоянии.

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Теги
Вязьма Смоленская область Движение поездов МЖД
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