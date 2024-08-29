Кабмин расширил основания для признания ветеранов боевых действий
Оснований для получения удостоверения ветерана боевых действий в России стало больше — правительство расширило перечень документов в подтверждение соответствующего статуса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на текст постановления.
Помимо наградных материалов для получения удостоверения можно представить, например, решение суда, который подтвердит участие в боевых действиях, или нотариально заверенные заявления свидетелей или протоколы допроса свидетелей нотариусом, говорится в документе.
Изменения внесены в правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца контрактникам или служащим частных военных компаний, участвовавшим в военной операции на Украине. В документе также добавляется, что при упразднении ЧВК и отсутствии ее правопреемника заявление о выдаче удостоверения в Минобороны можно подать через Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции.
В марте 2022 года Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов, он касался только действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. В ноябре того же года статус распространился на добровольцев. В апреле 2023 года Госдума приняла закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года.
В ноябре 2023 года правительство утвердило постановление, согласно которому ветеранам боевых действий, в том числе участникам военной операции, будут назначать инвалидность бессрочно.
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