Обыски по делу экс-замминистра обороны начались сразу в двух местах
Следователи ведут обыски по уголовному делу бывшего замминистра обороны Павла Попова сразу в двух местах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Проводятся обыски и следственные действия сразу по двум местам», — сказал источник агентства.
Следственный комитет задержал Попова 29 августа. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве.
По версии следствия, он обогащался за счет развития парка «Патриот». Попов действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Их задержали и арестовали в начале августа.
Кроме того, за счет парка генерал организовал строительные и ремонтные работы на своем загородном участке, считает следствие.
У Попова и его семьи есть множество объектов недвижимости стоимостью более 500 млн руб. Следователи проверяют законность их приобретения.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят