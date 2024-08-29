Обыски по делу экс-замминистра обороны начались сразу в двух местах

Павел Попов (Фото: РБК)

Следователи ведут обыски по уголовному делу бывшего замминистра обороны Павла Попова сразу в двух местах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Проводятся обыски и следственные действия сразу по двум местам», — сказал источник агентства.

Следственный комитет задержал Попова 29 августа. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

По версии следствия, он обогащался за счет развития парка «Патриот». Попов действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Их задержали и арестовали в начале августа.

Кроме того, за счет парка генерал организовал строительные и ремонтные работы на своем загородном участке, считает следствие.

У Попова и его семьи есть множество объектов недвижимости стоимостью более 500 млн руб. Следователи проверяют законность их приобретения.