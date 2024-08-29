Экс-замминистра обороны Попова привезли в суд на слушание об аресте

Павел Попов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Бывшего заместителя министра обороны генерала армии Павла Попова доставили в 235-й окружной военный суд, где будет рассматриваться ходатайство о его аресте по делу о мошенничестве, сообщает «РИА Новости».

Ранее следователи попросили заключить Попова под стражу. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Обвинения в адрес генерала связаны с парком культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот». Следствие полагает, что Попов «обогащался за счет этого учреждения», например, за счет парка обустроил свой загородный дом в Красногорском районе Подмосковья.

Также следователи считают, что Попов через подчиненных «принуждал» руководителей компаний, работающих с «Патриотом», бесплатно выполнять строительные работы на своем загородном участке. А после завершения строительства своего дома генерал продолжал технически и хозяйственно обслуживать его за счет парка.