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Война санкций ,  
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Песков словами о «партнерском духе» ответил на вопрос о платежах с Китаем

Песков на вопрос о платежах в Китаем: проблемы помогает решать партнерский дух
Сюжет
Война санкций
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

У России с Китаем конструктивные отношения, решать общие проблемы странам помогает «партнерский дух», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге в ответ на вопрос об ухудшении ситуации с международными денежными переводами.

Пескова спросили, обсуждается ли вопрос о российских платежах с Китаем «на высшем уровне» и можно ли предположить, что проблема будет решена.

«У нас достаточно конструктивные и партнерские отношения с Китайской Народной Республикой <...> Партнерский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно обсуждать и решать текущие проблемы», — ответил он.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что у Москвы с Пекином «более чем солидный объем торгово-экономических отношений» и при таком объеме и такой «недружественной окружающей обстановке» невозможно «обойтись без каких-то проблемных историй».

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Проблемы с российскими платежами в Китае наблюдаются более полугода. Это произошло на фоне ужесточения западных ограничений: в декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому ОПК.

Среди новых проблем, о которых сообщалось в последние два месяца, — нежелание банков в Китае работать с юанем, связанным с Россией, и отказ небольших китайских банков от приема российский платежей.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что санкции в отношении третьих стран — участников экономической деятельности — нелегитимны и «выходят за рамки здравого смысла».

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Теги
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