Песков словами о «партнерском духе» ответил на вопрос о платежах с Китаем
У России с Китаем конструктивные отношения, решать общие проблемы странам помогает «партнерский дух», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге в ответ на вопрос об ухудшении ситуации с международными денежными переводами.
Пескова спросили, обсуждается ли вопрос о российских платежах с Китаем «на высшем уровне» и можно ли предположить, что проблема будет решена.
«У нас достаточно конструктивные и партнерские отношения с Китайской Народной Республикой <...> Партнерский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно обсуждать и решать текущие проблемы», — ответил он.
При этом пресс-секретарь президента отметил, что у Москвы с Пекином «более чем солидный объем торгово-экономических отношений» и при таком объеме и такой «недружественной окружающей обстановке» невозможно «обойтись без каких-то проблемных историй».
Проблемы с российскими платежами в Китае наблюдаются более полугода. Это произошло на фоне ужесточения западных ограничений: в декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому ОПК.
Среди новых проблем, о которых сообщалось в последние два месяца, — нежелание банков в Китае работать с юанем, связанным с Россией, и отказ небольших китайских банков от приема российский платежей.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что санкции в отношении третьих стран — участников экономической деятельности — нелегитимны и «выходят за рамки здравого смысла».
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