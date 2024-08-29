Обвиняемый по делу о взрыве на Крымском мосту бизнесмен Былин не признал вину

Бизнесмен из дела о взрыве на Крымском мосту не признал свою вину

Фото: Елена Иванова / РИА Новости

Предприниматель Александр Былин, обвиняемый в причастности к подрыву Крымского моста, не признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Обвиняемый Былин и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя (о продлении ареста), пояснив, что доводы следствия являются необоснованными... <...> Былин не виновен и не причастен к данному преступлению, не скрывался и не намерен скрываться и угрожать свидетелям», — цитирует агентство постановление Басманного суда о продлении ареста.

Защита бизнесмена в качестве доводов против ареста также отмечала, что у обвиняемого есть двое несовершеннолетних детей, ребенок-инвалид и жена, «страдающая заболеванием», все они «нуждаются в его помощи».

ТАСС пишет, что суд все же продлил арест предпринимателя.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года: взорвался грузовик, в результате чего обрушились три пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом проходившего мимо грузового поезда. Погибли пять человек, в том числе водитель фуры. Целью атаки Следственный комитет назвал нарушение транспортного сообщения с Крымом.

По делу проходят 13 человек — граждане России, Армении и Украины, восемь из них арестованы, остальные в розыске. Былин возглавлял ООО «Экстра», которое должно было получить взорвавшийся на мосту груз. Ему вменяют статьи о теракте, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса) и незаконных приобретении, передаче и перевозке взрывчатки (ч. 4 ст. 221.1 УК).

Организатором взрыва моста СК называл главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, он заочно арестован. Малюк признавал, что атака была спланирована СБУ.