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Губернатор назвал позором «голую вечеринку» в ночном клубе в Астрахани

Губернатор Бабушкин: голый конкурс в ночном клубе «Бункер» — позор для города
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

В ночном клубе «Бункер» в Астрахани правоохранительные органы начали проверку после того, как на одном из мероприятий посетители полностью разделись, чтобы выиграть телефон, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин

«Произошедшее в ночном клубе «Бункер» — это позор для всех нас, астраханцев <...> правоохранительные органы уже проводят проверку в данном заведении», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор также посчитал необходимым поставить вопрос о целесообразности и правомерности функционирования развлекательных учреждений подобного рода в России.

Накануне телеграм-канал Shot опубликовал видеоролик, на котором видно несколько посетителей клуба «Бункер» которые разделись догола.

По информации канала, организаторы устроили конкурс с iPhone в качестве приза, получить телефон должен был тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В результате несколько участников полностью разделись. 

Бабушкин сравнил произошедшее с «голой вечеринкой» в Москве, заявив, что участники и организаторы акции понесут не меньшую ответственность.

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Речь идет о «Голой вечеринке», которая прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в Москве в клубе «Мутабор». Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева.

Мероприятие вызвало резонанс: на ней гости, в том числе артисты и музыканты, были одеты в открытую или прозрачную одежду. Блогера оштрафовали на 100 тыс. руб. за ее организацию, суд пришел к выводу, что на мероприятии были допущены нарушения общественного порядка. Ивлеева многие из участвовавших в мероприятии артивтов извинились за вечеринку.

Позднее, 10 января, суд приостановил работу ночного клуба «Мутабор» на 90 дней по статье о нарушении санитарных норм.

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Теги
Астрахань голая вечеринка Игорь Бабушкин
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