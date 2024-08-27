Медведев назвал «не очень хорошим», но необходимым ограничение YouTube
Ограничение работы YouTube в России связано с враждебной политикой, проводимой руководством видеохостинга, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
По его словам, руководство сервиса ведет себя «очень некрасиво»: «зачищают» российские ресурсы, а ресурсы «оппонентов» страны, наоборот, «продвигают». Медведев подчеркнул, что власти просили платформу «держать баланс», но этого не произошло.
«Отсюда государственные решения, связанные с тем, что если не исполняются наши пожелания, то в этом случае приходится принимать уже какие-то ограничительные меры», — подчеркнул зампред Совбеза. Он признал, что ограничивать выбор источников информации «не очень хорошо», но и продолжение работы «враждебных ресурсов» невозможно.
Российские пользователи стали жаловаться на работу YouTube в начале августа. «Ростелеком» объяснил ситуацию проблемами с оборудованием Google, которое перестали обновлять после начала боевых действий на Украине. В Google же ответили: «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».
Исследование Mediascope показало, что с конца июля среднее время, которое россияне ежедневно проводят на YouTube, упало с 52 до 38 минут.
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