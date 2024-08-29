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Военная операция на Украине ,  
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Артиллеристы военной операции передали Путину свой шеврон

Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Ярославской области Михаил Евраев передал Владимиру Путину шеврон артиллеристов из зоны специальной военной операции, трансляцию встречи губернатора и российского президента вел «Первый канал».

«Когда встречался на линии соприкосновения с нашими ребятами-артиллеристами, бойцами, они просили вам передать свой шеврон», — рассказал Евраев.

Путин принял подарок. «Спасибо большое. Ребятам спасибо», — сказал он.

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Фото:Министерство обороны России

Встреча Путина и Евраева прошла 28 августа. Губернатор доложил президенту о мерах поддержки, которые оказывают в регионе участникам спецоперации и их семьям.

Минобороны России периодически отчитывается о деятельности артиллеристов в зоне боевых действий. Так, 23 августа российская артиллерия предотвратила высадку украинских военных в дельте Днепра. 20 августа группировка войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии предотвратила атаки украинских штурмовых групп на курском направлении.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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