Российская артиллерия предотвратила высадку ВСУ в дельте Днепра. Видео
Российские воздушно-десантные войска (ВДВ) смогли предотвратить высадку украинских пехотинцев на острова в дельте Днепра, сообщает пресс-служба Минобороны, кадры уничтожения пехоты ВСУ опубликованы в телеграм-канале ведомства.
«Артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 беглым огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пехоту ВСУ при попытке спешивания с плавсредства и выхода на берег», — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что идущую по реке моторную лодку ВСУ, в которой находились шесть военнослужащих, обнаружила разведка ВДВ.
После начала специальной военной операции Минобороны регулярно отчитывается о действиях российских военных в зоне боевых действий. Так, 6 августа ведомство показало кадры ударов по украинской военной технике на границе. 19 августа Минобороны показало удар по инженерной машине ВСУ у границы в Курской области.
Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии
Футболист «Зенита» перешел в английский клуб
Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира
«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов