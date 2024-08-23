Российская артиллерия предотвратила высадку ВСУ в дельте Днепра. Видео

Российская артиллерия уничтожила при попытке высадки пехоту ВСУ в дельте Днепра

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Российские воздушно-десантные войска (ВДВ) смогли предотвратить высадку украинских пехотинцев на острова в дельте Днепра, сообщает пресс-служба Минобороны, кадры уничтожения пехоты ВСУ опубликованы в телеграм-канале ведомства.

«Артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 беглым огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пехоту ВСУ при попытке спешивания с плавсредства и выхода на берег», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что идущую по реке моторную лодку ВСУ, в которой находились шесть военнослужащих, обнаружила разведка ВДВ.

После начала специальной военной операции Минобороны регулярно отчитывается о действиях российских военных в зоне боевых действий. Так, 6 августа ведомство показало кадры ударов по украинской военной технике на границе. 19 августа Минобороны показало удар по инженерной машине ВСУ у границы в Курской области.