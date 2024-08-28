В ООН заявили о недостаточных усилиях Украины в защите прав инвалидов

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Украинские власти стараются соблюдать нормы Конвенции по защите прав инвалидов в условиях военных действий, но делают для этого недостаточно, говорится в заявлении Комитета ООН по правам инвалидов по итогам изучения ситуации в стране.

В частности, по словам эксперта Амалии Гамио, комитет признает, что «это были трудные годы для Украины», но «также необходимо признать проблемы, которые не были решены с момента ратификации конвенции 14 лет назад».

Так, большой проблемой стал недостаток вовлеченности организаций инвалидов в процессы принятия решений и неинклюзивность гуманитарной деятельности.

Кроме того, эксперт комитета Саовалак Тонгкуай обратил внимание, что «в отношении женщин, детей и пожилых людей с ограниченными возможностями, проживающих в районах, затронутых конфликтами, сохранялись пробелы в осуществлении конвенции во многих областях».

В 2023 году представитель Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвийчук сообщал, что мужчины призывного возраста стали чаще заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью и многодетными для выезда за границу. Весной 2024 года во Львовской области женщину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год за фиктивный брак с военнообязанным.

Выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на Украине запрещен с 24 февраля 2022 года на период действия в стране военного положения. В числе тех, кому выезд разрешен, оказались лица младше и старше указанных возрастных планок; отцы трех и более несовершеннолетних детей; отцы детей с инвалидностью; отцы-одиночки; мужчины с инвалидностью I—III групп; супруги жен с инвалидностью; лица, получившие отсрочку или снятые с воинского учета по состоянию здоровья; водители-волонтеры, перевозящие гуманитарную помощь или грузы для ВСУ; спортсмены; некоторые госслужащие и т. д., уточняло «РБК Украина».